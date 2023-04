Cade antenna nella strada piena di turisti

San Miniato (Pisa), 17 aprile 2023 - Il distacco di un’antenna dal tetto, probabilmente favorita da una raffica di vento, ha richiesto ieri, poco prima delle 12, l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco nel centro storico di San Miniato pieno di turisti. La città, infatti, ieri, era in festa per gli aquiloni. Il fatto è accaduto in via Conti, tra il bar Cantini e piazzetta del fondo, quindi nel cuore della presenza dei visitatori. Un pezzo dell’antenna ha colpito una macchina in transito, creando - fortunatamente - solo una piccola scalfittura ad un vetro. Il resto dell’antenna è rimasto appeso al tetto del palazzo. I vigili del fuoco - con l’ausilio della polizia municipale - hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada, transennandola e impedendo il transito di auto e pedoni. Poi i vigili del fuoco sono saliti sul tetto ed hanno rimosso la parte restante dell’antenna. L’intervento è stato portato a termine in breve tempo e la festa è ripresa regolarmente, favorita dalla bella giornata e dalla temperatura tiepida.