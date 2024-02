Anfiteatro, i grandi scavi: "Sarà un lavoro delicato"

Pochi mesi ancora ed ecco che si aprirà di nuovo il cantiere delle meraviglie che regalerà una nuova, e lunga, campagna di scavi per schiudere i nuovi misteri che si celano dal 2015 in quella che è stata definita la scoperta del secolo. A fine inverno partiranno i cantieri, della durata di 2 anni, che dovranno restituire piena luce a un grande pezzo di storia di Volterra: un grande anfiteatro, scoperto nel 2015, e che rappresenta l’Epifania di un viaggio a ritroso in tempo inghiottito, sepolto sotto terra. Una storia che racconta le vicende di un municipium romano importante, quello di Volterra, data la scoperta di un anfiteatro che dà la cifra dell’importanza storica della città anche dopo gli Etruschi. Al momento, è emerso un quarto del maestoso monumento. E negli ultimi mesi si è tenuta una maxi gara per l’aggiudicazione dei lavori che, in parte, deve ancora definire le sue ultime cornici. Parliamo dei finanziamenti arrivati dal governo. "Urgono premesse burocratiche in merito all’anfiteatro romano, anche in virtù di una serie di dibattiti scaturiti di recente in città - esordisce la direttrice dello scavo archeologico per la soprintendenza, la dottoressa Elena Sorge - la gara è stata ed è un affare che non si risolverà in poco tempo. E vorrei rimarcare il fatto che stiamo, come sempre, lavorando, perché vi sono questioni con Asa e con il Comune che stiamo risolvendo in merito alla dislocazione della fogna urbica. Non è una questione secondaria, ma primaria per il cantiere dell’anfiteatro, con una progettazione che sia il meno invasiva possibile per il monumento. Tutto ciò che stiamo facendo, vede coinvolti anche il Comune e l’università di Firenze".

Che scavo sarà?

"Scaveremo a settori, in senso orario, e stiamo progettando anche la messa in sicurezza dei versanti. Ripartiremo da dove abbiamo concluso".

Ci sono ancora le celebri gallerie sotterranee…

"Lo scavo sarà molto complesso, dobbiamo mettere in sicurezza le pareti e stiamo concludendo i rilievi a monte e a valle".

Restano in ballo alcune domande: quando fu edificato l’anfiteatro. E da chi?

"Gli studi vanno avanti e il prossimo mese di maggio ci incontreremo con la soprintendenza di Roma che si occupa del Colosseo per intersecare dati".