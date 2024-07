Ancora vandalismi alla stazione. La zona resta sotto tiro delle bande. Distrutta la bacheca di un partito

I vandalismi non si fermano. In mezzo la rabbia dei cittadini che, impotenti, al mattino trovano quel che resta di un’altra notte di bravate all’insegna dell’inciviltà, del mancato rispetto della cosa pubblico e della comunità intera. Il quartiere della stazione a San Romano resta sotto tiro. Nelle notti scorse, dopo le sassate e i vetri rotti dell’ex biglietteria ferroviaria, è sta presa di mira una delle bacheche dedicate alle forze politiche adiacenti all’ingresso della stazione. In questo caso le spese le ha fatte la bacheca del Partito della Rifondazione Comunista, che ha già segnalato la vicenda alla polizia municipale.

Ma il raid non ha risparmiato anche alcune delle biciclette che erano parcheggiate in prossimità della stazione, che sono state divelte e gettate a terra. Questa non è la cronaca di una scorribanda eccezionale. Le gente, in questo quartiere, lamenta problemi da tempo. nella serata in questione, peraltro, attorno all’una di notte, sono partite diverse segnalazioni da parte dei residenti nelle vicinanze della stazione. Il disagio non manca a chi abita nella zona: rumori che rompono il sonno e poi, al mattino, i danneggiamenti che danno il senso di insicurezza. Qualcuno che si è affacciato alle finestre, dopo il trambusto, ha scritto sui social di aver visto la banda di ragazzini incamminarsi a piedi in direzione Castelfranco. Un rientro , quindi, "a giochi fatti".

Un cittadino scrive su Facebook: "E ora che è intervengano tutti. Amministratori (maggioranza, opposizione) e forze di polizia in modi energico". Il problema è noto, ma è anche difficile cogliere sul fatto questi soggetti che con azioni mordi e fuggi, danneggiano quello che trovano e poi si dileguano con il buio.