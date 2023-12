Ancora danneggiati i quadri di Puccinelli

E i vandali, purtroppo, sono sempre all’opera anche nel centro storico di Castelfranco dove sono stati danneggiati, ancora una volta, i pannelli che riproducono le opere del pittore castelfranchese Antonio Puccinelli, installate in occasione del bicentenario della nascita. "Preso atto che uno dei pannelli della mostra risulta gravemente danneggiato e si rende necessario

sostituirlo con un nuovo pannello identico", si legge nella determina all’albo pretorio del Comune di Castelfranco che affida la sostituzione dell’opera per un importo complessivo di 366 euro per "la la stampa e il montaggio del pannello". Soldi che ricadono sulle teste (e le tasche) di tutti i cittadini castelfranchesi per colpa di una persona maleducata e irrispettosa. Sarebbe giusto che, chi di dovere, cercasse di identificare l’autore di questo atto vandalico (che non è il primo contro le copie delle opere installate a ricordo del duecentenario della nascita del pittore Puccinelli, uno dei più importanti del movimento dei Macchiaioli). Anche in centro storico ci sono le telecamere e dovrebbero servire anche per questo tipo di attività. Identificare il responsabile vorrebbe dire anche potergli addebitare il costo del danno senza che ricada sulle tasche di tutti.