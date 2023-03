Ancora avvistamenti di lupi a San Dalmazio "Ululati nella notte"

Ancora lupi tra la zona di San Dalmazio, Pomarance e Montecastelli, Castelnuovo Val di Cecina. A lanciare l’allarme è l’allevatore Antonello Moni. "Una situazione invivibile – racconta – in tre mesi mi sono sparite 5 pecore. Stanotte ho sentito ululare e sono corso fuori per proteggere gli animali. Non possiamo più lavorare così". Una presenza denunciata dall’allevatore anche in pieno giorno. "Ci siamo accorti – continua – che quest’anno è diminuita molto la selvaggina. In compenso però sono aumentati i lupi. Qualche anno fa erano pochi esemplari adesso si muovono in branchi. Ma nessuno sembra preoccuparsi. Intanto noi allevatori facciamo i conti con le pecore uccise o scomparse. Abbiamo paura anche a entrare in bosco".