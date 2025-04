"Amici per la pelle". Mostra alla scuola Banti. Il progetto di Unic

Dopo l’inaugurazione della mostra di "Amici per la Pelle", aal depuratore Aquarno, è iniziato ufficialmente il tour che porterà le opere realizzate dagli studenti nelle diverse scuole che partecipano al progetto di Unic-Concerie Italiane con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Grazie alla mostra itinerante, gli studenti potranno rivedere i lavori realizzati per Amici per la Pelle presentati in occasione della fiera Lineapelle e potranno confrontarsi con ospiti di scuola, impresa e istituzioni, su tutto quanto è connesso all’industria conciaria. Il tour delle opere si è aperto nella media Banti di Santa Croce, alla presenza della dirigente scolastica Laura Cascianini, del sindaco Roberto Giannoni e dell’assessore alla scuola Valentina Fanella. Con loro, rappresentanti dell’Associazione Conciatori. "La mostra - dice il sindaco Giannoni - premia l’impegno degli studenti che partecipano ad Amici per la Pelle. L’amministrazione è orgogliosa di partecipare a questo progetto insieme agli altri comuni del comprensorio, all’Associazione Conciatori e alle scuole, tutti insieme per fare crescere nelle nuove generazioni la cultura della lavorazione della pelle". "Amici per la Pelle - dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- accompagna gli studenti lungo l’anno scolastico, li diverte e spiega loro le possibilità connesse alla concia".