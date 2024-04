Amianto, patto smaltimento

Incentivare la bonifica di edifici locali contenenti amianto grazie alle agevolazioni economiche garantite da Nuova Servizi Ambiente Srl, proprietaria della discarica Grillaia di Chianni, il sito autorizzato allo smaltimento di amianto.

Dopo Chianni, anche il Comune di Lajatico intende perseguire questo obiettivo grazie alla convenzione firmata dal sindaco Alessio Barbafieri e l’smministratore della NSA, Mario Giusti, con cui si offrirà ai cittadini e alle imprese del territorio lo smaltimento gratuito o calmierato dei rifiuti risultanti dagli interventi di bonifica su tettoie, ricoperture di edifici e cisterne in Eternit.

La convenzione si ispira all’impegno di promozione degli interventi di rimozione dell’amianto ai fini di tutela della salute dell’uomo, che sia l’Europa sia l’Italia hanno supportato a livello normativo, attraverso diverse direttive e leggi. Fin da subito i cittadini e le imprese di Lajatico potranno avviare un iter dedicato e coordinato dal Comune per l’identificazione delle esigenze di bonifica e la conseguente garanzia di accesso allo smaltimento agevolato, quale incentivo fattivo alla rimozione dell’eternit che, se in stato di degrado, risulta potenzialmente rischioso per la salute.

"L’amianto è un materiale cancerogeno che può causare gravi problemi di salute se non correttamente smaltito. Riteniamo che questa agevolazione possa contribuire a facilitare la rimozione di questo materiale ancora molto presente sul territorio comunale. Smaltire l’amianto in modo sicuro è un dovere per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Si ringrazia La Grillaia e il Gruppo Vergero per la collaborazione", dichiara Barbafieri. "Noi de La Grillaia, parte del Gruppo Vergero, siamo lieti di poter mettere a sistema e a disposizione della collettività le potenzialità del nostro sito", sottolinea Marco Vergero, presidente del Gruppo Vergero, società controllante della NSA.