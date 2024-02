Amianto deteriorato su un terreno, denunciata la proprietaria

Volterra (Pisa); 22 febbraio 2024 – I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno sottoposto a sequestro un’area nel comune di Volterra, su cui insistono due fabbricati, per presenza di amianto.

I militari della Tenenza di Volterra hanno sequestrato un’area di oltre 3.000 metri quadrati in località Tignamica; in particolare, sono stati individuati due distinti capannoni che presentavano la copertura in cemento-amianto, deteriorato e in parte crollato sul suolo.

L’intervento dei militari con il personale tecnico della Asl Toscana Nord-Ovest di Volterra ha consentito di appurare che le coperture di amianto del capannone erano in parte crollate e sbriciolate sul terreno. Le fibre di amianto, altamente cancerogene e pericolose per la salute dell’uomo, possono disperdersi nell’aria e, una volta essere inalate, possono provocare danni per l’apparato respiratorio e contaminare il sottosuolo e le falde acquifere.

La proprietaria del terreno, una donna di 32 anni, è stata denunciata per violazione delle norme relative alla gestione dei rifiuti speciali e segnalata per la rimozione dell’amianto e la bonifica dell’area.