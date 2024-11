Altre auto prese di mira. Ladri alla Bellaria

PONTEDERA

Furti sulle auto in sosta nella zona della Bellaria a Pontedera. Le segnalazioni, come ormai avviene da tempo, sono sui social, nello specifico il gruppo Facebook Sei di Pontedera se. La prima segnalazione è di mercoledì primo pomeriggio. "Alle 13, quindi in pieno giorno, arrivo a casa nella zona della Bellaria, parcheggio la macchina, scendo e vedo uno che esce dalla macchina di mia moglie – scrive un residente della zona – Sul momento non ho neanche realizzato tanto era strano. Quell’uomo mi ha pure salutato, mi ha detto ciao. Ho fatto appena in tempo a dirgli ’ma, scusi...’ e lui ha cominciato a correre per scapare. L’ho rincorso senza nemmeno sapere che fare e lui, durante la corsa, ha lasciato cadere quattro oggetti di poco valore che aveva preso dall’auto. Tra questi un cappello e addirittura un rosario".

"Tutto questo è successo in pieno giorno – aggiunge il pontederese su Sei di Pontedera se – Lo preciso prima che qualcuno cominci a fare i soliti discorsi, credo fosse italiano. Ma cosa sta succedendo a questa città? Io ci sono nato. Ho girato tutto il mondo, ma poi sono sempre tornato a casa, orgoglioso della mia piccola cittadina, ma così Pontedera non è mai stata".

E ieri mattina un’altra segnalazione di furto su un’altra automobile, parcheggiata nella stessa zona residenziale della città. Questa volta il ladro è entrato nella macchina intorno alle 6. Anche in questo caso refurtiva di poco conto. Mesi fa alla Bellaria fu rubata una costosa Bmw che fu rintracciata a Genova dai carabinieri grazie al sistema di rilevamento satellitare. La scorsa settimana, nella zona dello stadio, alcune automobili sono state aperte, pare con il sistema dello scanner, senza danneggiare serrature e portiere, e svuotate di tutto quanto contenevano. Sono sempre più frequenti in città i furti sui furgoni degli artigiani, come gli idraulici, a cui vengono sottratte le cassette degli attrezzi.