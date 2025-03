Altra operazione contro il degrado. Rimossi cinque veicoli abbandonati

SANTA CROCEOperazione lotta al degrado a Santa Croce. Ancora un intervento della polizia municipale su richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Giannoni. Sono state rimosse alcune carcasse di auto parcheggiate da tempo immemore in alcune strade e piazze. Veicoli non marcianti, abbandonati dai proprietari che, evidentemente, non hanno voluto provvedere agli adempimenti richiesti per la rottamazione e lo smaltimento, come previsto dalle leggi.

La polizia municipale di Santa Croce è intervenuta in varie strade del territorio comunale per rimuovere e avviare alla demolizione alcune automobili risultate abbandonate e non più in condizioni di marciare. Il primo intervento è stato fatto in piazza Nuvolari, dove la polizia municipale ha fatto rimuovere un’autovettura, il secondo veicolo è stato rimosso da via di Ripa. In via del Ramo invece gli agenti hanno rimosso uno scooter abbandonato, mentre in via Sant’Andrea sono state portate via due automobili. Tutti questi veicoli abbandonati, non più in condizione di viaggire, sono stati affidati all’autodemolitore.

"Grazie al lavoro della polizia municipale abbiamo potuto rimuovere tutti questi veicoli che altrimenti rischiavano di rimanere li e creare degrado e anche pericolo – il commento dell’assessore alla polizia municipale Enzo Oliveri – Tenere in ordine le nostre strade significa anche evitare questo malcostume, per cui un’automobile che non può più circolare viene abbandonata invece di essere avviata alla rottamazione".

E’ il secondo intervento di rimozione veicoli abbandionati che viene portato a termine in questi primi mesi dalla giunta Giannoni con l’intervento della polizia municipale. Altri ne seguiranno nelle prossime settimane.g.n.