Alluvione, il plauso di Giani:: "Accolto lo stato di emergenza"

VALDICECINA

"Accolgo con soddisfazione la decisione del Governo di dichiarare lo stato di emergenza per i territori toscani colpiti dal maltempo del 17 e 18 ottobre 2024, stanziando 9,7 milioni di euro per i primi interventi. Questo riconoscimento, da noi fortemente richiesto, è fondamentale per avviare rapidamente le opere di ripristino e supportare le comunità colpite. È essenziale che le istituzioni collaborino efficacemente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini", sono le dichiarazioni del Presidente della Regione Eugenio Giani sullo stato di emergenza nazionale per i territori colpiti dall’alluvione.

Intanto, per quanto riguarda le ferite lasciate dal maltempo, a partire da oggi, 26 novembre, sarà chiusa al traffico veicolare la Sp 329 del Passo di Bocca di Valle per far sì che possano essere eseguiti, a cura della Provincia di Pisa, gli interventi necessari a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nelle scorse settimane.

"Si tratta di un primo intervento tampone che mettiamo a punto per il ripristino della frana che ha interessato questa porzione di viabilità, con un impegno economico di circa 100 mila euro per le casse dell’ente provinciale", è quanto afferma il presidente della Provincia Massimiliano Angori. Nello specifico del cantiere, la viabilità sarà interdetta per fasce orarie dalle 7:30 alle 15:30, al km 39+100, nei pressi del paese di Serrazzano, a partire da oggi, fino al 2 dicembre. Nelle restanti fasce orarie sarà riattivato il regime di circolazione a senso unico alternato. Il transito sarà comunque sempre garantito ai mezzi di trasporto scolastico, ai bus di linea del trasposto pubblico locale e ai mezzi di soccorso e di emergenza.