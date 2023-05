Alluvionati, l’appello Aiuti a Casola Valsenio

Un appello per aiutare popolazioni in grandi difficoltà. ll sindaco Simone Giglioli ha scritto una lettera di vicinanza al sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini, per esprimere la vicinanza del territorio alla città amica della provincia di Ravenna. Purtroppo la situazione è molto difficile: sono attive centinaia di frane su strade e sui versanti collinari e montani della valle del Senio e delle vallate laterali, da dove scendono gli affluenti del Senio. La chiusura delle strade ha comportato l’isolamento e l’evacuazione di tante famiglie, e grandi difficoltà per gli allevamenti zootecnici, dove il foraggio e il mangime può essere portato solo con gli elicotteri. L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, di cui il Comune di Casola Valsenio fa parte, – si legge nella nota – ha avviato una raccolta fondi dedicata ad ogni Comune colpito. "La situazione è di grande emergenza – dice Giglioli –, per questo facciamo appello alla comunità di San Miniato per aiutare gli amici di Casola Valsenio in questo momento di grande difficoltà".