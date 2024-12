All’Istituto Da Vinci "Siamountuttuno"

CASTELFRANCO

Una scuola che basa la sua attività sullo scambio di esperienze e competenze per favorire la conoscenza dei vari ambiti scolastici e del territorio. Il progetto si chiama "Siamountuttuno" ed evidenzia la scelta su cui punta l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco diretto dal professor Sandro Sodini. Così, in base a un calendario incentrato soprattutto sulle ore antimeridiane, ma anche su attività extrascolastiche pomeridiane, i piccolini dell’asilo nido incontrano i più grandicelli dell’Infanzia, i bambini e le bambine dell’Infanzia si interfacciano con gli alunni della Primarie e questi ultime con i più grandi della Secondaria di primo grado. Lo stesso fanno educatrici, educatori e insegnanti in base alle proprie competenze. Protagonisti sono i bambini e i ragazzi e l’obiettivo è quello di aiutarli a conoscersi e a trasmettersi il proprio sapere, ma anche a stabilire i primi contatti con la scuola che li aspetta in futuro. Questo vale, ovviamente, per i piccolini del nido, per l’Infanzia e per la Primaria. "Tutti lavorano insieme in momenti di compresenza – spiega il dirigente Sandro Sodini (nella foto) – L’inglese, la musica, biblioteca, lettura e conoscenza del territorio con uscite ed escursioni per conoscere il paese sono le attività principali, insieme all’arte e alle attività di inclusione anche tramite i laboratori. Una didattica incrociata coordinata da docenti di scuole diverse per lo sviluppo di nuove competenze e per il benessere di tutti. Sono progetti che si svolgono in orario scolastico e extrascolastico curricolare o extracurricolare".