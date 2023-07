All’asta il Calamidoro L’hotel di lusso al bivio

All’asta l’ex hotel di lusso Calamidoro a Calcinaia. Un lotto da 3 milioni di euro secondo la perizia, in vendita all’offerta minima di 2 milioni e 250mila euro. Negli atti della vendita è raccontato il bene. Un complesso turistico alberghiero ristrutturato negli anni ’90 e in attività fino a pochi anni fa. Fino al 2018 della stessa proprietà del Boccaccio Club, poi i destini dei due locali si sono separati. Il Calamidoro fu infatti ceduto a una società di imprenditori della zona. Infine la pandemia deve aver complicato il tutto.

Cinque fabbricati ad uso hotel, un impianto sportivo ad uso campo pratica golf e tiro con l’arco e un resede di 59 mila metri quadri. Il cuore dell’albergo si dispone su tre piani, dieci camere al primo piano, tre suite e due camere al secondo. Camere e suite sono dislocati in tutti e cinque gli edifici. Nella descrizione si parla anche della presenza di un laghetto e di una piscina per i quali però andrà accertata la legittimità. Nel lotto sono compresi anche due terreni di cui uno edificabile. Nelle descrizioni che ancora si trovano online dell’albergo si parla di un "Borgo immerso nel cuore della campagna Toscana. Il connubio tra la tradizionale eleganza della struttura e la modernità dei servizi proposti agli ospiti rende l’Hotel Calamidoro unico nel suo genere. L’edificio principale dell’albergo è rappresentato da un’antica villa padronale attorno alla quale vi sono 5 edifici, arredati in stile tradizionale, immersi negli ampi giardini dove si riconoscono anche il vecchio fienile e le scuderie". E poi l’eccellenza enogastronomica del ristorante. Il termine per la presentazione delle offerte è il 18 ottobre alle 13 e potranno essere presentate su supporto analogico cartaceo o per via telematica. Le offerte ricevute saranno esaminate il giorno seguente, il 19 ottobre alle 16, quando alla presenza delle parti e degli offerenti si procederà all’apertura delle buste e si potrà capire quale futuro potrà avere l’albergo di lusso.