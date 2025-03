Allagamenti e frane. Tanti gli interventi

Dopo ore di apprensione la giunta di Casciana Terme Lari, guidata dal sindaco Paolo Mori, fa il punto della situazione. "Le criticità maggiori le abbiamo riscontrate a Lavaiano, alla Capannina, alla Muraiola, alla Fraschetta, a Boschi di Lari, a San Ruffino e a Usigliano – si legge –. Nelle prime località le piogge abbondanti hanno creato allagamenti, mentre le ultime due sono state interessate da frane, come sulla provinciale 35 dei Castagni tra Cevoli e Querceto. Altra situazione che è stata monitorata è quella delle strade bianche". A Lavaiano, sono stati consegnati sacchi di sabbia. Via della Repubblica, che si stava allagando è stata chiusa, come le rotatorie all’ingresso del paese. Alla Capannina per cercare di limitare gli allagamenti in via Leopardi sono stati aperti dei tombini al centro strada e questo ha aiutato. Si è allagato un tratto la strada Provinciale, ma è sempre rimasta percorribile. Alla Muraiola la piena del rio Caldana ha nuovamente danneggiato gli argini del ponticello. Alla Fraschetta, il Cascina ha strappato le transenne che erano state montate dopo che la precedente piena dei mesi scorsi aveva abbattuto le spallette. A Boschi di Lari, c’è stata una frana. A Usigliano una frana l’ha bloccata mettendo in difficoltà un autobus.

C. B.