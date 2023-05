Al voto l’Ugl metalmeccanici Nardi segretario

Nei locali dell’Università del tempo libero di Pontedera si sono conclusi i lavori del quinto congresso provinciale dell’Ugl Metalmeccanici. Un evento che conferma la centralità di Pontedera come “capoluogo“ della metalmeccanica in provincia e non solo grazie alla presenza della Piaggio.

Dal lavoro degli congresso dell’Ugl, è risultato eletto segretario provinciale della Federazione Ugl Pisa, per acclamazione e all’unanimità, Carlo Nardi alla presenza di Lorenzo Carletti per il comune di Pisa, con l’intervento di Marco Cecchi segretario Utl Pisa e di tutti i rappresentanti delle varie aziende metalmeccaniche del territorio, dalla Piaggio alla Asso Werke.

Il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera ha presenziato il congresso: "La segreteria nazionale, esprime felicitazioni per l’elezione di Carlo Nardi, con i migliori auguri di un prosieguo dell’ottimo lavoro già svolto negli anni passati, a lui ed al suo consiglio direttivo neo eletto".

"Felicitazioni per l’elezione avvenuta all’unanimità: la Federazione Nazionale non farà mancare l’appoggio, il sostegno a lavorare in sinergia con il territorio, intensificando il confronto fra forze politiche e sindacati, unitariamente – conclude Spera –, per avviare un percorso orientato alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro in tutta la Regione Toscana".