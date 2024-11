Al via il nuovo assalto al tartufo. Raffica di show cooking e spettacoli

Oggi il tartufo riapre le porte della città. Anche per il secondo fone settimana della festa saranno oltre 100 gli espositori coinvolti, a partire dai commercianti del Re dei Boschi che avranno i loro stand in Piazza Duomo. Durante la mostra sarà possibile acquistare il tartufo e anche gustarlo nelle sue tante varianti negli stand o nei tanti ristoranti di prestigio presenti in città. E si può farlo in tranquillità.

Quest’anno è disponibile il servizio nursery"un ambiente destinato all’assistenza bambini piccoli alla Misericordia in Via Conti all’interno dell’area mostra. "Un miglioramento che va nella direzione di rendere la nostra festa sempre più confortevole", spiega San Miniato Promozione. Anche questo fine settimana ci sarà un panel di incontri e dibattiti a Casa Tartufo, nello spazio attiguo a quello dei cooking show (sempre in piazza Duomo). La città si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie. Domani sarà alla festa la vincitrice di MasterChef Italia 13 Eleonora Riso verrà nominata ambasciatrice del tartufo e poi si cimenterà in un cooking show alle 16.30 a Casa Tartufo. Senza dimenticare alle 18 in piazza Duomo la risottata gratuita promossa da Gilberto Rossi di Pepenero per ricordare Renato Tozzi, padre fondatore nel 1969 dell’allora sagra del tartufo; all’ideatore della mostra è intitolato anche un premio, che quest’anno sarà assegnato domani alle 17.30 a Leonardo Romanelli. Da sottolineare, inoltre, lo spettacolo di e con Daniela Poggi e Marco Belocchi – stasera all’auditorium –, in collaborazione con Dramma Popolare e Casa Culturale.

Capitolo cooking show: oggi toccherà a Cristian Borchi della Locanda Antica Porta di Levante (Vicchio) e poi a Stefano Pinciaroli di PS (una Stella verde alla sostenibilità) e a Fabrizio Marino di Maggese (San Miniato); domenica invece Juri Zanobini del Ristorante Antica Farmacia di Palaia (menzionato nella Guida Michelin) e a Simone Acquarelli del Ristorante Saqua di Montescudaio (menzionato nella Guida Michelin), oltre a Eleonora Riso.