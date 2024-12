Al via i lavori in piazza del Comune. Nuovi arredi, luci e pavimentazione

MONTECALVOLI

Al via domani, lunedì, i lavori per la riqualificazione di piazza del Comune a Montecalvoli a cura dell’impresa Jacini di Calenzano che si è aggiudicato l’appalto. "Un intervento di riqualificazione che renderà la piazza più sicura, funzionale e fruibile – dice la sindaca Manuela Del Grande – Lo scopo è quello di rendere quest’area migliore per i pedoni e in grado di soddisfare le esigenze di spazi per la socialità e la ricreazione. Previsto il rifacimento del piano viabile con nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuova e più efficiente illuminazione. Una riqualificazione a tutto tondo per dare un volto nuovo e più bello a una parte importante del nostro territorio, per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro di Montecalvoli. I lavori andranno avanti fino ad aprile, salvo proroghe e imprevisti. Andiamo ad intervenire in un’area che potrebbe riservare sorprese anche dal punto archeologico e poi ci sono i sottoservizi che dovranno essere ispezionati a scavi aperti per valutare criticità e eventuali sostituzioni".

Con l’allestimento del cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta. Dal 2 dicembre al 13 gennaio divieti di sosta in piazza del Comune, via Torrigiana e via Indipendenza (tratto compreso fra via Torrigiana e piazza del Comune), in parte del parcheggio fronte cimitero e istituzione senso unico alternato nella zona antistante l’area di cantiere, durante le lavorazioni e quando sarà ritenuto necessario dalla ditta esecutrice dei lavori. Inoltre verrà istituito il divieto di transito in tratto di via Indipendenza compreso fra la piazza del Comune e la traversa situata sul retro della chiesa. Infine verrà istituito doppio senso di marcia con limite di velocità di 30 in via Torrigiana e tratto di via Indipendenza compreso fra la via Torrigiana e la traversa situata dietro la chiesa. Verrà riservato uno stallo di sosta per disabili nel parcheggio pubblico situato in via Indipendenza dietro alla chiesa. La campana del vetro a fianco della chiesa è stata spostata in via Sotto i Giardini.