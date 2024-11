Al "Palp" è il momento della lettura. Fiera del libro con tredici editori: "E chi vuole può portarne a... chili"

Dieci anni, tredici gli editori in arrivo quest’anno e soprattutto una grande novità che proverà a coinvolgere tutta la città. Nelle giornate di domani e domenica, dalle ore 10 alle ore 19, il Palp Palazzo Pretorio e la biblioteca ospiteranno la decima edizione del Festival della lettura indipendente L’Era dei Libri. Due giorni ricchi di presentazioni di libri, letture per bambini ma anche qualche novità. Come quella di domani: il Libriciclo. Domani dalle ore 10 alle 19 chiunque potrà portare a Palazzo Pretorio 1 kg di libri (fino ad 1 kg a persona) che ormai sono inutilizzati. Per tutta la durata del festival, domani e domenica, l’organizzazione predisporrà una specie di libreria in piazza, nel dehor del bar Mandarino in piazza Curtatone, peserà i libri in arrivo su una vecchia bilancia e poi accoglierà le offerte per questi libri donati dalla cittadinanza. Con il ricavato verranno comprati nuovi volumi per accrescere il patrimonio librario cittadino. Per chi partecipa ci sarà – per altro – anche uno scontro sui libri presenti in fiera.

"Ci auguriamo che questa iniziativa venga ben recepita dalla cittadinanza ma ci immaginiamo di sì, c’è già chi ci ha chiamato che ha tanti kg di libri da donare e quindi dovrà coinvolgere più persone per portarli – di fatto è una sfida alla città, che spesso chiede dove portare i vecchi libri ormai inutilizzati". Ma non l’unica novità di questa edizione. Il Palp accoglierà in questi giorni anche una proiezione delle copertine realizzate in tutto il mondo del fotografo pontederese Leonardo Baldini. "In questa proiezione ci sono solo una 40ina di immagini utilizzate per le copertine di editori internazionali, delle centoventi che ho realizzato in tutto ho scelto quelle che sono rimaste più intatte dai ritocchi – ha detto Baldini – io sono specializzato in fotografia vintage e storica e ho lavorato con autori come Ferzan Ozpetek, Ken Follett, James Ellroy". Domattina alle 11 il primo appuntamento in biblioteca con le Letture sorprendenti per bambini da 4 a 8 anni.

"Ogni invito a disseminare la lettura è per noi un invito a nozze – ha aggiunto Francesca Pepi, direttrice della biblioteca Gronchi – per noi è un modo di condividere il piacere, la scoperta della lettura". Gli editori presenti quest’anno sono Art Event Book, Bandecchi & Vivaldi, Bookendipity, Carmignani Editrice, CinqueSensi, Cld libri, Fantabooks Edizioni, Federighi Editori, Felici Editore e Libri Volanti, Marchetti Editore, Maschietto, Segui le tue parole e Tagete Edizioni.