Al castello la magia del Natale. Occasione per scoprire il borgo: "Chiudiamo un anno positivo"

LARI

Domenica primo dicembre nel borgo di Lari grandi e piccini potranno immergersi nella magia del Natale con la quarta edizione dell’evento a cura dell’associazione Vivi Lari Scopri Lari a Natale. Non si tratta del solito mercatino di Natale, anche se ci saranno prodotti tipici delle eccellenze locali e dell’artigianato, ma di una giornata dove dalle 10,30 grandi e piccini potranno iscriversi e partecipare al Polo Lari Tour, un viaggio tra vicoli incantati, storie affascinanti, degustazione e scoperta di prodotti unici con una missione speciale per i più piccoli, aiutare a ritrovare la letterine che gli elfi hanno dimenticato. Nel borgo ci sarà l’ufficio di Babbo Natale dove si potranno inviare le letterine che verranno ritirate da Babbo Natale stesso che arriverà alle 15 a bordo del suo ape, scortato da una staffetta di renne su fantastiche vespe. Non mancherà la possibilità di mangiare scegliendo fra tante possibilità, oltre ai ristoranti e ai bar con le loro proposte. Alle 17, sotto l’albero di Natale in piazza Matteotti, arriva il concerto del Jubilation Gospel Choir e per finire alle 18 al Castello dei Vicari ecco lo spettacolo per grandi e piccini " Un castello per le Fiabe" . Sarà attivo anche servizio di bus navetta gratuito per chi ne vorrà usufruire.

"Con Scopri Lari a Natale concludiamo il nostro anno di eventi, vogliamo ringraziare amministrazione comunale e tutte le associazione che hanno collaborato con noi nel 2024, abbiamo portato a Lari tantissime persone un po’ da tutta Italia facendo conoscere il borgo e le sue eccellenze locali, l’impegno è stato ampiamente ripagato dai risultati ottenuti", sono le parole del presidente di Vivi Lari, Riccardo Salvetti.