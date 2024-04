Ai Mobilieri Ponsacco va tutto di traverso. Ko dal Seravezza: contestato gol ’fantasma’

MOBILIERI PONSACCO

1

SERAVEZZA

3

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli. Fischer (39’ st Matteoli), De Vito, Bologna, Regoli, Grea, Bardini, Brondi (23’st Nieri) Panattoni, Borselli, Sivieri (38’ st Italiano). A disp. Falsetini, Milani, Fratini, Innocenti, Pellegrini, Mogavero. All. Bozzi

SERAVEZZA: Lagomarsini, Salerno, Granaiola, Putzolu, Ivani (32’st De Ferdinando), Benedetti, Camarlinghi, Mugelli (35’st Delorie), Mannucci (22’st Lopez), Coly, Sforzi (26’st Brugognone). A disp.Marinai, Lari, Conti, Sinani, Riccomi. All. Amoroso

Arbitro: Scarpati di Formia ( Nesi – Poneti)

Marcatori: 14’ pt Benedetti, 1’st Panattoni, 40’st Benedetti, 46’ Delorie

Note: ammoniti Sforzi, Bologna, Panattoni, Regoli Angoli:4 a 2. Rec: 2pt–5st;

Spettatori 200.

PONSACCO – La striscia degli ultimi sei risultati positivi della squadra rossoblu autorizzava le speranze di poter cogliere un successo e arginare le non vittorie sul campo amico, oltre a rinfocolare la speranza di infilarsi ai playoff. È andato invece tutto di traverso con i rossoblu che dopo esser andati sotto di una rete al 14’ del primo tempo con un eurogol di Benedetti, hanno avuto ripetute occasioni di rovesciare il risultato nella ripresa. Ma gli errori in zona gol del Ponsacco, combinati al gol fantasma concesso a Benedetti hanno soffocato il Ponsacco. Il bomber ospite ha scagliato al 40’ del secondo tempo un tiro violento che Fontanelli ha trattenuto con l’aiuto del palo. Non per il guardalinee che ha assegnato il gol richiamando l’arbitro che ha sancito la decisione. Inutili le proteste dei rossoblu unite a quelle del pubblico. È stato il colpo di grazia al Ponsacco. Gara double face per la squadra rossoblu con una prima frazione inguardabile, mentre il Seravezza sfoggiava aggressività, padronanza del gioco e percussioni pericolose dalla cintola in su con l’aggiunta del gol già detto. Rossoblu timidi con una volee di De Vito al 35’ e un punizione di Grea al 40’ facili preda del portiere. Prepotente inizio di ripresa dei Mobileri subito in area avversari con autorità, scambio rapido e cross al 1’di Bologna testa di Panattoni, e pareggio fulminante. Occasionissima un minuto dopo e Fischer a mancare il bersaglio da posizione favorevole. Gioco con velocità e padronanza tecnica del Ponsacco, che accerchia senza sosta gli avversari che accusano affannando. Panattoni riprova al 18’ Lagomarsini si supera e mette in angolo. La palla che avrebbe potuto rovesciare la partita e servita da Panattoni che ricama per Bolona al 20’ dentro l’area..Incredibile fuori. Il tris ospite al 46’ di Delorie definisce una gara assurda e sfortunata per i Mobilieri.

Luciano Lombardi