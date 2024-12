Aggressione a Galleno. Botte con le spranghe. Due giovani denunciati

CASTELFRANCO

Un commento su una chat WhatsApp nei confronti di una giovane donna ha scatenato la reazione di due cittadini stranieri che hanno effettuato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dell’autore del commento prendendolo a bastonate. Ora i carabinieri della stazione di Castelfranco hanno concluso le indagini denunciando i due autori dell’aggressione. I fatti risalgono al 30 ottobre scorso e sono accaduti a Galleno, frazione di Castelfranco. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato un’indagine approfondita incrociando tutti i dati a loro disposizione con le immagini di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze. I due stranieri (uno residente nel comune di Castelfranco, l’altro in un’altra regione) hanno attaccato la vittima (un italiano, residente nel comune di Castelfranco) senza pietà e senza alcuna esitazione, colpendola ripetutamente con delle spranghe in legno causando lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Il movente dell’aggressione sembra essere riconducibile a commenti denigratori postati su un gruppo WhatsApp nei confronti di uno dei due aggressori e riguardanti foto della sorella postate su un altro social network.