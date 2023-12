Addio al professor Piras. Uomo di cultura e di diritto

La città della Torre ha perso uno dei suoi studiosi più illustri. Antonio Piras, professore e avvocato, è venuto a mancare ieri mattina all’età di 89 anni. Per decenni è stato ordinario di spicco dell’ateneo pisano, nonché uno dei capiscuola del diritto commerciale in Italia. Antonio Piras, esperto di diritto societario e diritto bancario noto a livello internazionale, arrivò a Pisa nel 1954 dall’allora lontanissima Sardegna dopo aver superato brillantemente la prova d’ingresso per

il Collegio Medico Giuridico della Scuola Normale. E a Pisa è sempre rimasto svolgendovi non solo la sua attività didattica, ma anche quella professionale, facendo diventare la nostra città un punto di riferimento importante per il diritto commerciale.

Il professor Piras ha insegnato ad una moltitudine di studenti universitari, prima alla facoltà di economia, poi a quella di giurisprudenza. Molti dottori commercialisti ed avvocati (non soltanto pisani) sono stati suoi allievi e lo ricordano, sappiamo, per l’insegnamento di diritto commerciale impartito con le sue lezioni cristalline e per il tratto signorile e sobrio che lo ha sempre caratterizzato anche nei rapporti con gli studenti. Per alcuni di loro è stato un maestro a tutto tondo. Di vita, prima ancora che di diritto. Un uomo di grande cultura, il professor Piras, amante dell’arte oltre che del diritto. Nel suo studio non mancano stupende incisioni. E dietro la fila dei volumi di diritto spuntano libri con litografie di Maccari, Possenti, Egon Schiele.

Il professor Piras è autore di numerosi scritti ( appunto in materia societaria, d’impresa, di titoli di credito, di procedure concorsuali, etc.) tra i quali si segnala "Gli stabilimenti bancari nella dinamica dei rapporti d’impresa" che rappresenta un autentico e prezioso punto di riferimento per gli studiosi, nonostante l’evoluzione legislativa. Il professor Piras ha collaborato, insieme ad altri docenti, alla redazione di manuali di diritto commerciale e diritto bancario su cui si formano le attuali generazioni di studenti. Alcuni anni fa fu presentato in suo onore il libro "Amministrazione e controllo nel diritto delle società" al rettorato della II Università degli Studi di Napoli di fronte al gotha del diritto commerciale in Italia. Le esequie saranno celebrate oggi alle 17,30 nella chiesa di Sant’Anna.

C. B.