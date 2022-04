Addio agli addobbi natalizi “dimenticati“ in centro

PONTEDERA

Terminate le feste di Pasqua, se ne vanno anche le luci di Natale. È la festa della Vespa, in programma nel prossimo fine settimana, ad aver, almeno in parte, sbloccato la situazione che vedeva le luci e le installazioni natalizie ancora al suo posto nonostante la primavera inoltrata. Sono iniziate, anzi ripartite, ieri mattina le operazioni di smontaggio delle luminarie che vennero montate lo scorso autunno come ogni anno per illuminare la città sotto le feste natalizie. La ditta incaricata ha deciso, in accordo con il comune, di rimuovere i fili luminosi e le altre installazioni luminose almeno sul corso (ieri sono state tutte rimosse) e poi sul piazzone per proseguire poi con le rimozioni in via Roma, in via Primo maggio e in via Saffi. Alla vigilia del compleanno della Vespa e del raduno internazionale dei prossimi giorni si è deciso di liberare la città da quella che era diventato uno spettacolo indecoroso per una città che vede nel corso e nel vie del centro il suo salotto buono. Le operazioni di smontaggio erano iniziate a febbraio, per poi interrompersi, lasciando la città con metà allestimento tolto e metà ancora appeso per le vie del centro. Motivi economici ancora da risolvere tra i privati e chi ha organizzato tutto l’allestimento natalizio per conto del comune avrebbero rallentato e quindi interrotto l’ultima fase, quella della rimozione di luci e opere artistiche.

"Abbiamo trovato un accordo per il bene della città – le parole di Luigi Fiorentini dell’azienda Reica – restiamo in attesa e speranzosi che venga risolta anche la situazione economica". Intanto oggi verranno rimosse anche le opere artistiche della Cracking Art sul piazzone sempre per lasciare spazio ai vespisti in arrivo da tutto il mondo. I grandi animali luminosi verranno tolti dal piazzone e poi a seguire con ogni probabilità anche dal corso e piazza Cavour per finire con le opere colorate che erano state collocate ai Villaggi e poi quelle in piazza della stazione. Luca Bongianni