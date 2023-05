Addio a ’Odetta’ signora di Forcoli

Ci ha lasciato Odette Grilli, ma per tutti i forcolesi "Odetta". Odetta, sposata da ben 69 anni con Florio Monti, che pochi giorni fa ha festeggiato centouno anni. Per noi, per tutti che li conosciamo da sempre si può quasi dire che abbiamo fatto l’abitudine alla loro passione motoristica, ai trofei conquistati sulle piste di tutta Italia sia con le moto che con i go-kart ma anche alla disponibilità e alla simpatia della signora Odetta nel suo lavoro di gestione del distributore. "Senza di lei non sarei riuscito a fare tutto quello che ho fatto – disse Florio tempo fa parlando della sua Odetta". Abitava a pochi metri dalla officina dei Monti e non poteva non amare, oltre a Florio, anche quel mondo. Lo ha sempre fatto con semplicità e schiettezza ma anche con grande competenza che il duro lavoro quotidiano dell’officina e del distributore imponevano. Si sposarono nel 1954, tra una corsa e l’altra, nell’anno o il giro motociclistico della Toscana. Odetta si occupava del distributore e Florio dell’officina dove, nei ritagli di tempo, preparava le moto. Poi ogni fine settimana sulle piste a correre, a gareggiare sulle moto preparate in modo artigianale. Ma grande era la passione di Odetta anche per il calcio. Per il suo Forcoli di cui si interessava in continuazione. Lo ha fatto anche domenica durante e dopo lo spareggio dei play off. Anche il sindaco Marco Gherardini la ricorda: "Ci mancherà tantissimo per la sua presenza forte che ci sosteneva e per il suo modo gioioso che ci arricchiva. Un abbraccio a Florio e condoglianze alla famiglia". I funerali sono previsti oggi alle 10,30 partendo dall’abitazione in piazza Brunner per la Cappellina di via Nuova.

Pietro Mattonai