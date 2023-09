Addio a Mario Baldelli Colonna del gruppo Fratres

Per Mario Baldelli, ottantadue anni tra qualche settimana, il gruppo donatori di sangue, in particolare, e la Misericordia di San Miniato, sono stati un impegno importante, quasi una seconda casa. Un capitolo lungo ed appassionato della sua vita. Nei "Fratres", Mario, per tantissimi anni, è stato una colonna, un infaticabile animatore ed organizzatore di tante feste ed iniziative per raccogliere fondi necessari al sostentamento del gruppo. Tutti, a San Miniato, lo ricordano nelle cucine e nelle sale del circolo La Cisterna, insieme alla moglie Annamaria, al lavoro, con il sorriso sulla bocca, in occasione dei giorni del tartufo e per le ricorrenze dei donatori. Nei Fratres, Mario, per tante legislature è stato nel consiglio. Così come, negli anni ’90, è stato anche consigliere della Misericordia. Come professione, Baldelli, ha sempre lavorato nel settore conciario a Santa Croce. Oggi alle 15,30, le esequie nella chiesa della Santissima Annunziata a San Miniato. Baldelli lascia la moglie Annamaria, la figlia Michela e l’amata nipote.

