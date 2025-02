Addio a Fiorenzo Scardigli. Il Re dei pozzi artesiani: "Imprenditore e sportivo"

E’ venuto a mancare all’eta di 89 anni Fiorenzo Scardigli. Un imprenditore che ha significato molto per San Miniato. E che fondò, 64 anni fa, la Sanminiatese Pozzi, azienda d’importanza nazionale nella realizzazione dei pozzi artesiani, che oggi conta 49 dipendenti e due sedi anche a Milano, lavorando in tutto il mondo per grandi marchi di multinazionali. La famiglia Scardigli è presente nell’attività di escavazione pozzi dal 1930. I fratelli Palmiro ed Egidio lavoravano già in una vecchia azienda che operava nel settore. Quando i titolari della ditta abbandonarono il ramo di escavazione pozzi, fu naturale che i due fratelli decidessero di proseguire l’attività in proprio. Con loro iniziò a lavorare anche Fiorenzo, loro nipote: ma poi, nel 1961, dopo aver appreso tutti i segreti del mestiere e desideroso di esprimere le proprie capacità, decise di dare vita ad una propria attività, costituendo appunto la Samminiatese Pozzi snc. Un’avventura che è stata una crescita continua, fatta di passione, impegno, strategia, visione e innovazione: tutti elementi che hanno portato l’azienda – oggi guidata dai figli Simone e Lodovico – agli attuali livelli tecnici. Fiorenzo Scardigli ha significato molto, appunto, per San Miniato: è stato l’artefice dei successi del motocross. Sotto la sua presidenza il crossodromo Santa Barbara arrivò ad ospitare campionati mondiali; Fiorenzo ha sostenuto con grande generosità il mondo locale della pallavolo (l’attuale Folgore) e non ha mancato di distribuirsi nella solidarietà, con importanti donazioni. Le esequie saranno celebrate domani alle 9,30 nella chiesa di San Miniato Basso.

C. B.