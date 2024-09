Accoltellò l’ex compagna in strada: condannato a 12 anni per tentato omicidio

Pisa, 30 settembre 2024 – E’ stato condannato a 12 anni di carcere, con processo in rito abbreviato, Valerio Spinelli, 47enne bagnino di Livorno, che il 14 ottobre 2023 tentò di uccidere la ex compagna in strada a Pontedera (Pisa) con un coltelo..

L'uomo, poco dopo l'aggressione alla donna, fu arrestato dai carabinieri che lo bloccarono in strada. Le giustificazioni dell'imputato, accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo con la vittima, e di lesioni gravissime non hanno intaccato più di tanto il quadro accusatorio. Il pm Fabio Pelosi aveva infatti chiesto una condanna a 15 anni. Uscendo dall'aula l'avvocato difensore di Spinelli, Umberto Barbensi, ha detto che attenderà «le motivazioni della sentenza per poi procedere con il ricorso in appello».