A Sanremo le pizze sono pisane: "Qui sforniamo da mattina a notte"

PROVINCIA

Tre pizzaioli della provincia di Pisa sono protagonisti dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo in questi giorni del Festival. Sono Federica Stabile della pizzeria GiroPizza di Ponsacco, Michele Rindi della pizzeria La Fenice di Zambra e Antonino Minissale, il "Pizzaiolo Imbruttito", del Laboratorio degli Impasti di Santa Croce. Tutti e tre sono stati scelti dall’azienda Molini Riggi, sponsor ufficiale dell’Arena del Gusto e della quale i "nostri" rappresentanti della cosidetta arte bianca sono clienti e collaboratori. "Dopo l’esperienza di Lajatico per il ventennale del teatro del Silenzio di Andrea Bocelli – racconta Federica Stabile – vivo quest’altra bella esperienza a Sanremo dove sforniamo pizze quasi ininterrottamente dalle 9,30 a dopo mezzanotte. Ho portato la mia nuova pizza con base di crema di patate al formo, prosciutto di cervo, crema di pecorino sardo e cavolo nero spadellato. Sta piacendo molto. Sono contenta". Minissale, siciliano trapiantato a Santa Croce dove vive con la moglie Giada Masoni e il figlio, è alla sua seconda esperienza a Casa Sanremo. L’8 dicembre scorso ha vinto il concorso Amaretto d’Oro a Santa Croce dove ha il suo forno in corso Mazzini. Ha preso parte anche al Sigep di Rimini. "Sono orgoglioso di questi traguardi e dell’opportunità di confrontarmi con altri grandi professionisti italiani del settore", le parole di Antonino. Michele Rindi è socio con la compagna Elisa Mercuri della pizzeria La Fenice a Zambra. "Questa di Sanremo è un’esperienza bellissima – dice Rindi – C’è una bella atmosfera e con i colleghi ci scambiamo esperienze e consigli. Ho portato la mia pizza preferita, la Cacio e pepe a Zambra". Anche Rindi ha sfornato pizze al Teatro del Silenzio.