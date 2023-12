A Roffia quest’anno ci sarà anche il presepe vivente

Succede in un piccolo paese, Roffia. Una frazione unita e operosa. Ecco il presepe artistico di realizzato dall’ Associazione I Festaioli di Roffia in collaborazione con la parrocchia nei locali della vecchia cantina. Si inaugura domenic aalle 11 durante la messa. Quest’anno gli eventi del Natale Roffiano hanno ottenuto il patrocinio della Regione e del Comune. Il presepe sarà aperto tutti i giorni festivi fino al 7 Gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15alle 19. La realizzazione é particolarmente suggestiva avendo sfruttato la location con suoni e luci facendo entrare il visitatore parte integrante del presepe stesso. Quest’anno le iniziative chi si svolgeranno saranno molteplici, domnenica cu sarà anche il mercatino con tanti espositori. Eppoi Babbo Natale per un foto con i bambini. Il 30 dicembre verrà realizzata la prima rappresentazione del presepe vivente nella chiesa di Roffia. "Siamo orgogliosi - dice il residente Andrea Lavecchia - è un orgoglio che una piccola frazione come la nostra riesca a organizzare tutte queste attività. Sabato saremo presenti a Stabbia per il corteo delle Natività e il 16 dicembre a Roma dove i nostri ragazzi rappresentano L’annunciazione a Maria e il Sogno di Giuseppe all’udienza del Papa".