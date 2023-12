A rischio la lapide in omaggio ai caduti sulla facciata della chiesa La parrocchia di Santa Maria in Valdegola, guidata da don Simone Meini, sta lavorando per proteggere e mettere in sicurezza la lapide dei caduti di fronte alla chiesa di Balconevisi. Inoltre, sta intervenendo sulla chiesa di Corazzano e installando una illuminazione esterna per la chiesa di Moriolo.