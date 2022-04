A Calcinaia i runner corrono per l’ambiente

Una passata edizione di Keep Clean and Run (foto keepcleanandrun.com)

Farà tappa nel Comune di Calcinaia Keep Clean and Run, il plogging più lungo del mondo, in cui la passione per la corsa si unisce alla pulizia dell’ambiente. Il plogging è infatti un’attività sportiva consistente nel connubio di corsa e raccolta rifiuti. L’edizione 2022 dell’iniziativa si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio e coinvolgerà i territori che vanno dall’Isola d’Elba fino alla spiaggia di Stintino, per raccogliere i rifiuti trovati lungo il percorso. Il tracciato si svilupperà su sette tappe, attraversando la Toscana e toccando territori riconosciuti a livello nazionale per la loro bellezza, che necessita di essere preservata. La tappa che interessa anche il nostro territorio è fissata per lunedì 2 maggio, con partenza alle 9 dalla Revet di Pontedera.

Subito dopo, l’itinerario prevede l’arrivo, intorno alle 9.30, a Calcinaia, in piazza Indipendenza dove si svolgerà l’intervento di pulizia alla presenza dell’associaizone Demetra, e con altri piccoli e validi aiutanti locali, della durata di circa mezz’ora, a cui seguiranno l’arrivo dei testimonial e i saluti istituzionali prima che i podisti green riprendano la loro corsa per raggiungere i Comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto, Altopascio, Porcari e Montecarlo, con conclusione intorno alle 16 a Capannori.

Nelle scorse sette edizioni, ’Keep Clean and Run’ ha attraversato tutta l’Italia e oltre, raccogliendo e raccontando i rifiuti incontrati sul percorso. Questo ha permesso, nel 2020, di integrare al messaggio ambientalista anche l’attenzione al tema della pace, quanto mai attuale e necessario in questi giorni. Protagonista dell’edizione di questo anno sarà inoltre il mare. È nel mare, infatti, che tutti i nostri rifiuti abbandonati vengono trasportati da piogge, vento e fiumi, formando il marine littering che Roberto Cavallo, runner e ideatore del primo campionato del mondo di plogging, racconterà lungo il percorso.

Il modo migliore per prevenire questa forma di inquinamento è quello di raccogliere i rifiuti già presenti sulla terraferma, sensibilizzando sul tema per evitare future dispersioni. Durante le tappe del ’Keep Clean and Run 2022’ Roberto Cavallo sarà accompagnato nella corsa da due testimonial di eccezione: Giulia Vinco, ultrarunner e finisher del Tor des Gèants nel 2017, e Lino Cianciotto, guida ambientale, atleta paralimpico, che a causa di un incidente in montagna ha subito l’amputazione di una gamba.