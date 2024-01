11Lune d’Inverno, un finale con il botto

Il maltempo non ha fermato la grande affluenza agli spettacoli delle 11Lune d’Inverno che anche nella sua versione al coperto ha registrato tante presenze tra adulti e bambini. Proprio i più piccoli sono rimasti a bocca aperta davanti alla musica, alle bolle e agli effetti speciali che dal primo pomeriggio hanno animato l’Epifania pecciolese fino a sera. Le previsioni non ottimali avevano costretto gli organizzatori a rivedere la programmazione, spostando alcuni appuntamenti al chiuso al riparo dalle incessanti piogge che hanno battuto Peccioli per tutta la giornata. Ma vuoi anche in virtù del successo della giornata del 26 dicembre scorso, tante famiglie sono arrivate comunque a Peccioli per assistere agli spettacoli. Dal mercatino artigianale spostato nell’ex automercato agli spettacoli Piano Sky della Compagnia Cardinali, Light Dance della Compagnia Lux Arcana e Man in Bubble e Tempesta di Bolle della Compagnia Bubble on Circus con la musica della Rusty Brass band nella Galleria dei Giganti l’intrattenimento non è mancato. Attori e burattini della Compagnia Terzostudio hanno fatto divertire i presenti con lo spettacolo La Magnifica Ricetta, uno spettacolo ispirato alla vita di Francesco I de’ Medici che si è tenuto al Palazzo Senza Tempo. Sempre al Palazzo Senza Tempo è andato in scena il ventriloquo Nicola Pesaresi con lo spettacolo Street Safari. E poi gli immancabili attività e laboratori hanno intrattenuto i bambini che si sono divertiti a leggere, giocare e disegnare. Il doppio appuntamento di 11Lune d’Inverno promosso dalla Fondazione Peccioliper a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno, è stato approvato a pieni voti.

l.b.