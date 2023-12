Il Natale di Volterra: presentato il cartellone tra letture, musica, pattinaggio e arte

Volterra (Pisa), 12 dicembre 2023 – Ecco il cartellone di eventi natalizi proposto dal Comune di Volterra.

Dal 15 dicembre al 15 gennaio, piazza XX Settembre sarà quinta per la pista ecologica di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita grazie a un contributo dell’azienda Altair Chimica. Domenica 17 dicembre dalle 9 arriva Babbo running, evento organizzato dall’associazione Chihapiumevolerà con ritrovo in piazza dei Priori per una passeggiata fra le vie del centro con indosso i vestiti di Babbo Natale. E’ necessaria la prenotazione al consorzio turistico al numero 0588-87257. Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Fondazione Veronesi.Il 21 dicembre alle 16, si realizza il connubio fra letteratura e testimonianze del passato con la presentazione del libro ‘Il più buono del paese’ dello scrittore e giornalista Saverio Bargagna al museo Guarnacci. Dialogheranno con l’autore il direttore del museo, Fabrizio Burchianti, l’assessore alle culture Dario Danti e la giornalista Ilenia Pistolesi. Sabato 23 dicembre, dalle 19 a mezzanotte, ecco La Notte degli auguri, evento di animazione e musica itinerante per le vie del cuore storico. Per l’occasione, saranno aperte le attività commerciali.

Ancora il 23 dicembre, alle 21.15, il concerto di Natale del Coretto dei Pinguini in programma al teatro Persio Flacco. A Palazzo Pretorio, dal 15 al 25 dicembre, il mercatino di Natale a cura dell’associazione Gavol. San Silvestro ritrova il suo tradizionale palcoscenico in piazza dei Priori con un evento dedicato alla musica degli anni ‘80 e ‘90 con Sergio Friscia, dj Ketty Passa e Total Black Band. Evento in programma il 31 dicembre dalle 22.30 in poi. Arriviamo al gran finale delle feste natalizie: il 6 gennaio, dalle 21, Befana party, una disco-festa dell’Epifania in piazza dei Pirori animata dal dj set di Fertino dj, Mazzo, Il Campa, Omar Calastri, in collaborazione con Volturia Eventi. I commercianti, inoltre, allestiranno La via dei presepi, con la rappresentazione della Natività nelle vetrine delle attività.

E ancora, le mostre: Arte in comune, a Palazzo dei Priori, dal 17 dicembre al 15 gennaio, sotto l’egida dell’associazione Arte in Bottega. Dimore eterne. La necropoli delle Colombaie, al museo Guarnacci dal 21 dicembre, una mostra a cura del Comune, dell’università di Pisa e della soprintendenza. Mino Trafeli. Dall’ogetto allo spazio, nella sala superiore di Palazzo dei Priori, a cura del comitato per la fruizione pubblica delle opere artistiche di Mino Trafeli e la mostra Carlo Bimbi tra ate e design al centro studi espositivo.