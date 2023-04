Il Corona Sunsets Festival sbarca al Teatro del Silenzio

Lajatico, 17 aprile 2023 - Arriva, sabato 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, la tappa italiana di uno degli eventi più coinvolgenti e attesi dell’estate 2023, Corona Sunsets Festival World Tour. Sarà un appuntamento unico e scenografico, in cui la tinta dorata del cielo è la protagonista principale, al centro della scena, con un palinsesto musicale ricco di artisti di appeal nazionale e internazionale, e non solo: tante attività di intrattenimento, food corners e divertimento senza pari. Corona Sunsets Festival World Tour è una serie di eventi mondiali, ricchi di esperienze, ideate da Corona – marchio di eccellenza AB InBev – in cui il tramonto è il protagonista principale. Ogni tappa di Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il primo aprile a Cape Town, si tiene in un luogo iconico e incorniciato dalla natura, che permette di assistere in prima fila ai tramonti più mozzafiato del mondo.