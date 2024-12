A Casciana Terme in scena uno spettacolo di illusionismo

Casciana Terme (Pisa), 23 dicembre 2024 - Grande spettacolo di illusionismo con Gaetano Triggiano, sabato 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, dove GEC Production presenta “L’illusione oltre ai tuoi occhi”. Di e con Gaetano Triggiano. Consulenza artistica di Arturo Brachetti. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme (Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Gaetano Triggiano è uno dei più grandi illusionisti al mondo, considerato il David Copperfield europeo. Dopo un processo di maturazione artistica, Gaetano concepisce e scrive, con la consulenza artistica di Brachetti, uno spettacolo che ha portato ad un nuovo modo di fare magia: l’ illusionismo può andare oltre il mero stupore così da guidare il pubblico in un reale processo emotivo. Partendo da questa idea, le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobati in un linguaggio teatrale. Energia, velocità, forza, passione, poesia, amore, sono gli ingredienti dei suoi sorprendenti spettacoli, dove ogni limite razionale è superato e le leggi della fisica sconvolte. «La “magia” – spiega Arturo Brachetti - non è una forma d’arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per poter sognare e avere una conferma, anche se fittizia, che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere: volare, sparire, risorgere. Il pubblico preferisce sognare di essere “magico” piuttosto che constatare i propri limiti terreni. Ho incontrato Gaetano la prima volta quando aveva 23 anni e già lo vedevo appassionato allo spettacolo di prestigiazione. Ho curato per lui la regia del suo primo One Man Show, riscontrando grande energia ed entusiasmo da parte del giovane artista. Da quel momento, insaziabile, come un grande conquistatore, Gaetano ha continuato ad arricchire il suo patrimonio di illusioni e sorprese, talvolta aggressive, talvolta romantiche, talvolta comiche, talvolta lugubri». «Per questa sua ultima creazione – prosegue Arturo Brachetti - mi sono divertito molto a discutere con lui l’ideazione, il suggestivo impianto scenico, lo sviluppo della macchina teatrale. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e mettere in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura. Per “L’illusione oltre ai tuoi occhi”, abbiamo immaginato un luogo surrealista, come lo scheletro di una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nubi, una specie di attracco vittoriano sospeso nei cieli, dove persino Giulio Verne avrebbe potuto agganciare una mongolfiera. In questo luogo senza tempo, la magia prende vita e ci abbandoniamo al viaggio di fantasia. Gaetano Triggiano è il timoniere e ci porta, come bambini estasiati e increduli a scoprire emozioni che avevamo dimenticato».