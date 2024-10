Bientina, il mondo delle fiabe in scena con ‘Rosaspina’

Bientina (Pisa), 12 ottobre 2024 - Teatro per grandi e piccini per raccontare il mondo delle fiabe. Domenica 13 ottobre alle 17, al Teatro delle Sfide a Bientina, Via XX Settembre 30, Teatro Metropopolare presenta lo spettacolo ‘Rosaspina’. Drammaturgia e regia di Livia Gionfrida. Con Giulia Aiazzi e Simone Faraoni che esegue dal vivo anche le musiche originali. In seno alla nuova stagione teatrale 2024/2025 a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Ingresso 7,00 euro adulti, 5,00 euro bambini fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Lo spettacolo - Che mondo sarebbe senza le fiabe? In scena un’attrice e un musicista narrano la fiaba di Rosaspina attraverso canzoni e racconti. I fratelli Grimm spalancano davanti ai nostri occhi tutto un mondo sprigionato dalla fantasia e dalla tradizione orale, tramandato di bocca in bocca per secoli, e messo per la prima volta nero su bianco dai due pazienti e appassionati fratelli. Prendendo le mosse proprio da loro e dalle numerose versioni che sempre accompagnano la storia di una delle più belle fiabe della tradizione europea, lo spettacolo è un invito per tutte le bambine e tutti i bambini ad una riflessione sulle figure e sui ruoli della principessa, del principe e sul potere salvifico dell'amore. Un racconto in musica che inneggia alla libertà. Teatro Metropopolare è un progetto di ricerca, ideato da Livia Gionfrida nel 2006. Il progetto si avvale di molte collaborazioni, tanti gli artisti e i compagni di viaggio provenienti dal mondo del teatro, dell’arte visiva, della danza e della musica che hanno contribuito in questi anni ad arricchire il percorso. L’Associazione Metropopolare, a cui il progetto fa capo, ha sede a Prato dal 2007 e svolge attività di produzione, formazione, ospitalità e diffusione nell’ambito della ricerca teatrale. Ad una rigorosa indagine estetica sui linguaggi del contemporaneo, affianca da sempre un’attenzione per spazi e territori di confine. Collabora sia con Teatri e Fondazioni teatrali che con istituti penitenziari per adulti e minori, scuole, anziani, donne vittime di abuso, richiedenti asilo e rifugiati. Dal 2008 porta avanti una residenza artistica all’interno della Casa Circondariale di Prato La Dogaia, carcere maschile dove conduce un progetto di formazione, produzione e ospitalità. Le attività sono rivolte alla popolazione detenuta, ma anche a professionisti del mondo dello spettacolo e pubblico esterno. Nel 2018 Metropopolare entra a far parte della Rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne della Provincia di Prato. Si impegna attivamente, attraverso spettacoli ed incontri, nella lotta contro gli stereotipi di genere. Nel 2019 Metropopolare vince il bando Residenze Creative del Comune di Prato, aggiudicandosi gli spazi di lavoro all’interno dei Cantieri Culturali Ex Macelli. Maurizio Costanzo