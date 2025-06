Referendum, in Toscana è tutto pronto nei seggi: un giorno e mezzo di votazioni

Firenze, 7 giugno 2025 – Cinque schede e due giorni di voto. Scatta il referendum a livello nazionale e anche in Toscana i seggi nelle scuole si preparano. Tutto è pronto per le operazioni di voto, che si aprono domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, mentre lunedì 9 giugno si vota dalle 7 alle 15. Poi partirà lo spoglio.

Cinque i quesiti dei referendum abrogativi. Jobs Act, indennizzi sui licenziamenti, contratti a termine, sicurezza sul lavoro e accorciamento dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana: su questi cinque temi si sviluppa il referendum. Per ogni tema si riceverà una scheda e ogni scheda avrà un colore diverso. Qui tutte le informazioni sul voto

Seggi aperti come di consueto nelle scuole. Per questo sono molti gli istituti in tutta la Toscana che hanno concluso già le lezioni. In settimana la campagna referendaria si è chiusa in tutti i capoluoghi con una serie di manifestazioni conclusive tra tavole rotonde e musica. A Firenze, in piazza del Carmine, si è esibito Giancane.

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidate da un comando militare).

La consultazione è valida solo se si raggiunge il quorum: il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. In caso contrario le norme per le quali non viene raggiunto resteranno in vigore. Il vero banco di prova è dunque l’affluenza alle urne per le consultazioni. L’ultima volta che una tornata referendaria ha raggiunto oltre il 50% e quindi il quorum è stato nel 2011, quando i quattro quesiti su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento hanno raggiunto un'affluenza del 54,8% (e una percentuale di voti favorevoli superiore al 95%).