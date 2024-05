Scelgo Arezzo, un incontro pubblico in Piazza della Badia

Arezzo, 10 maggio 2024 – Un incontro pubblico in Piazza della Badia. A promuoverlo è il gruppo consiliare di Scelgo Arezzo: l’appuntamento è fissato per lunedì 13 maggio alle 18:30. Un momento di ascolto per i cittadini residenti della zona in vista del consiglio comunale del 16 maggio nel quale sarà presentata, dalla lista civica, un’interrogazione urgente sui temi legati alla sicurezza All’incontro - rivolto a chiunque vorrà portare il proprio contributo - parteciperanno i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno.