Arezzo, 28 maggio 2025 – Donella Mattesini: l’Amministrazione Comunale sostenga il commercio nelle frazioni, le piccole botteghe che offrono un servizio di prossimità

«Le botteghe di paese o di quartiere svolgono un servizio fondamentale per le zone lontane dai centri urbani, a partire dalla possibilità di fare la spesa con riferimento, ad esempio, ai prodotti alimentari e beni di prima necessità.

La loro funzione va però ben oltre ed in particolare svolge una funzione importante per le persone anziane che non hanno patente o chi fa fatica a spostarsi per problemi di salute. La “bottega” rappresenta inoltre un luogo di incontro dove oltre alla vendita si coltivano rapporti sociali e vicinanza.

Per andare incontro alle necessità delle persone, molti negozianti hanno anche sviluppato servizi dedicati, come ad esempio la lista della spesa acquisita per telefono o messaggio e la consegna a domicilio.

La stessa Comunità Europea ha affermato che “lo spaccio del villaggio è il luogo dove chi vive in campagna acquista ciò di cui ha bisogno, il luogo che offre contatti e favorisce conversazioni, rapporti amicali, nonché lo scambio di notizie ed informazioni.

Un altro elemento da sottolineare è che “acquisti e turismo hanno un terreno comune: negozi ben attrezzati, ben organizzati, con una identità legata al territorio in cui operano, attirano turisti che, se soddisfatti tornano e sono coloro che fanno la migliore e più efficace pubblicità al negozio.

La situazione attuale è però molto complicata per i piccoli negozi di quartiere o di vicinato perché di fatto siamo di fronte ad una sorta di processo di desertificazione commerciale, vale a dire la scomparsa nei piccoli centri e nei quartieri del “servizio di prossimità” offerto dai punti vendita tradizionali, in favore della grande distribuzione.

L’Amministrazione Locale può esercitare per esempio un ruolo importante nel favorire la permanenza diffusa del commercio locale nelle frazioni anche attraverso il miglioramento e potenziamento dei servizi pubblici di trasporto e prevedendo incentivi per l’abbattimento di costi di luce e gas per i negozi di vicinato.