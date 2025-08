«Sansepolcro conferma la propria maturità amministrativa: un bilancio sano diventa il motore per una città più vivibile»

Arezzo, 6 agosto 2025 – La nota della Sezione Lega Valtiberina . «Negli ultimi mesi, l'Amministrazione comunale ha dato vita a due significative variazioni di bilancio e all'assestamento generale che il Consiglio ha approvato con parere favorevole del Collegio dei Revisori. Tre momenti distinti, ma convergenti in un'unica strategia volta a rafforzare servizi, infrastrutture e sostenibilità finanziaria, senza gravare sui cittadini. Tutti questi interventi sono stati realizzati sotto la supervisione dell'Amministrazione comunale, con l'indirizzo politico del Vice Sindaco Riccardo Marzi, la guida tecnica dell'Assessore al Bilancio Alessandro Rivi e la professionalità dei nostri uffici finanziari, che hanno assicurato il corretto dosaggio dell'avanzo per cofinanziamenti, manutenzioni urgenti ed emergenze. Le prime due variazioni hanno consentito di intercettare risorse esterne e di riallocare prontamente fondi interni per iniziative di primaria importanza. Grazie al recupero di entrate IMU e al superamento delle previsioni sui dividendi delle partecipate Coingas e Nuove Acque, sono stati reperiti complessivamente oltre 150.000 euro di risorse aggiuntive, subito destinati alla manutenzione delle strade, al verde pubblico e all'adeguamento degli edifici scolastici danneggiati dal maltempo. Contestualmente, il cofinanziamento di progetti di efficienza energetica – tra cui Palazzo Aggiunti e Palazzo delle Laudi – cofinanziati con meno di 10.000 euro comunali circa 460.000 euro di lavori, confermando la capacità dell'ente di moltiplicare l'efficacia di ogni euro speso. Non meno rilevante è stato l'investimento sul comparto della scolastica comunale, con l'acquisto di moduli per la scuola media Buonarroti e il potenziamento della palestra, resi possibili dal ricavato dalla vendita di beni comunali. L'assestamento generale di bilancio, che chiudendo il cerchio di queste operazioni, certifica l'equilibrio complessivo: al 30 giugno il fondo cassa si attesta a 8,6 milioni di euro, con previsioni di chiusura d'anno intorno ai 3,5 milioni, senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. È stato inoltre estinto anticipatamente un mutuo con Monte dei Paschi di Siena per 70.309 euro, liberando spazi finanziari per un nuovo finanziamento di 170.000 euro dedicato ad interventi urgenti di manutenzione stradale. In affiancamento a queste scelte di carattere tecnico, l'Amministrazione ha confermato la propria visione politica attraverso un ricco calendario di opere: dalla rotatoria tra viale Osimo e via del Frantoio alla riqualificazione di Porta Romana e via Beato Ranieri, passando per nuovi parcheggi strategici e l'installazione di luci LED e sistemi di videosorveglianza. Non manca l'attenzione al patrimonio culturale: la ex scuola Luca Pacioli, ormai dotata di luci d'emergenza, sarà pronta ad ospitare il Museo delle Arti e dei Mestieri, un nuovo polo turistico e culturale attrattivo per la Valtiberina. Proprio grazie ai nuovi interventi la città si doterà di un pubblico stabile a beneficio di tutti i cittadini negli anni a venire. Infine, due progetti di digitalizzazione a valere sul PNRR – dallo stato civile digitale alla semplificazione dei procedimenti SUAP e SUE – porteranno benefici concreti ai cittadini, rendendo più rapidi e trasparenti i servizi comunali. «Non si tratta di semplici numeri, ma di una strategia coerente che unisce visione politica, rigore tecnico e capacità gestionale – commentano il Vice Sindaco Riccardo Marzi e l'Assessore al Bilancio Alessandro Rivi . Grazie al loro coordinamento e all'impegno degli uffici, siamo riusciti a intercettare e valorizzare le risorse esterne e a rimodulare prontamente i fondi comunali, garantendo interventi puntuali e concreti per i cittadini». Con queste scelte, Sansepolcro conferma la propria maturità amministrativa: un bilancio sano diventa il motore per una città più vivibile, sostenibile e pronta a guardare con fiducia al futuro» . Così la Sezione Lega Valtiberina