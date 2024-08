Arezzo, 23 agosto 2024 – «Rotatoria via Fiorentina, giunta e maggioranza insistono su un progetto che graverà sulle casse del Comune»

Scelgo Arezzo: “Un’opera che costerà quasi 10 milioni di euro e non sappiamo se i benefici supereranno i disagi subiti dai cittadini in questi anni”

Quasi 10 milioni di euro per un’opera di cui non si vede la fine e che, a conti fatti, ancora non si capisce se i benefici supereranno i tanti disagi creati ai cittadini della zona (e non solo). Abbiamo più volte chiesto alla giunta comunale di fermarsi e riflettere sulla rotatoria di via Fiorentina, un progetto che drena risorse importanti sottraendole agli interventi strutturali su strade, scuole, efficientamento energetico degli immobili pubblici, frazioni.

La giunta Ghinelli e tutti i partiti che la sostengono si sono incaponiti in un intervento oneroso per la città, che nel frattempo è cresciuto nei costi e ha accumulato ritardi ingenti. Scelgo Arezzo, più di un anno e mezzo fa, aveva chiesto una commissione speciale per fare luce e valutare meglio le criticità emerse durante i lavori. In quell’occasione tutti i partiti che compongono la maggioranza - Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Ora Ghinelli - rifiutarono un confronto serio su un tema che oggi è irrisolto e sotto gli occhi di tutti.

Ad esprimere perplessità sull’opera, e non da oggi, sono anche i commercianti di via Fiorentina che hanno più volte denunciato la mancanza assoluta di un coinvolgimento da parte dell’amministrazione. A questo si aggiungono danni economici e disagi per via delle continue interruzioni di viabilità, l’ultima è proprio in atto in questi giorni e si protrarrà fino al 30 agosto (fino al 30 settembre per le strade limitrofe).

A fronte di tutto questo ci domandiamo se vale ancora la pena insistere con questa opera infrastrutturale costosissima che graverà pesantemente sulle casse del Comune anche negli anni a venire.