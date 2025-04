Arezzo, 15 aprile 2025 – Rossi Perticai (Lega): Intitolare un luogo pubblico a Fabrizio Quattrocchi

Proposta dei Consiglieri comunali Lega Federico Rossi e Piero Perticai. Verrà protocollata una mozione per chiedere l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di questo grande italiano.

"Come Gruppo Consiliare Lega di Arezzo abbiamo voluto portare avanti questa proposta perchè crediamo convintamente che Fabrizio Quattrocchi sia un simbolo di coraggio, dignità e amor di Patria. Il suo gesto non può e non deve essere dimenticato, specialmente dalle nuove generazioni.

Fabrizio Quattrocchi, nato a Catania il 9 maggio 1968, venne rapito il 13 aprile 2004 in Iraq da un gruppo di terroristi islamisti. Il giorno successivo, prima di essere brutalmente giustiziato, compì un gesto di estremo coraggio che è rimasto impresso nella memoria collettiva: cercò di togliersi il cappuccio e pronunciò la celebre frase “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”. Per questo atto di eroismo, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì alla memoria la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Quattrocchi è un esempio virtuoso per ogni italiano, con il suo gesto ha dimostrato il forte attaccamento all'Italia.

Tramite questa mozione chiediamo all'Amministrazione comunale di procedere con l'intitolazione di una strada, piazza o altro luogo pubblico con possibilità di apporre una targa o una stele commemorativa, ritenendo doveroso onorare la memoria del nostro connazionale anche nella città di Arezzo."