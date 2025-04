Arezzo, 15 aprile 2025 – “Pronti a collaborare nell’interesse di Arezzo ma l’amministrazione dimostri di mettere in campo azioni concrete e una maggiore attenzione verso il corpo di Polizia Municipale”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo).

“Il vicesindaco Tanti ha ritenuto opportuno anticipare una nostra domanda sul tema della sicurezza, offrendo una sorprendente risposta ancor prima che la stessa venisse formulata. Un fatto che c’induce a pensare quanto l’argomento rappresenti un evidente nervo scoperto per l’amministrazione Ghinelli, che pure nelle due tornate elettorali precedenti ha fatto della sicurezza il proprio cavallo di battaglia.

Anzitutto non possiamo non evidenziare come la risposta non provenga dal sindaco - titolare della delega alla Polizia Municipale e direttamente responsabile del tema in oggetto - bensì da un altro membro della Giunta, impegnata con altre ben onerose deleghe ma oramai abituata a riempire i vuoti di un primo cittadino sempre più distante dalla città.

Una distanza che solleva interrogativi legittimi: è forse proprio questo disinteresse del sindaco Ghinelli a spiegare perché i nuovi agenti assunti negli ultimi mesi siano ancora sprovvisti della divisa d’ordinanza e costretti a operare con un abbigliamento ‘di fortuna’ che certo non li facilita nel proprio ruolo di garanti dell’ordine pubblico?

Agenti di un corpo il quale, lo ricordiamo, sconta i ritardi nella costruzione della nuova sede e deve attualmente sopportare quelli inerenti gl’interventi di manutenzione nell’attuale edificio di via Setteponti.

Non chiediamo alla Giunta Ghinelli - e mai lo abbiamo fatto - di sostituirsi al Prefetto e alle forze dell’ordine ma teniamo a sottolineare come sia stata proprio questa amministrazione, ancor prima di essere eletta, ad aver promesso soluzioni in tema di sicurezza e PM che non è stata in grado di concretizzare.

Quello che invece pretendiamo è una maggiore attenzione verso il corpo di Polizia Municipale e i suoi componenti che giorno dopo giorno, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono spesso vittime di violente aggressioni che ne mettono a rischio l’incolumità.

Apprezziamo l’invito a collaborare offerto dal vicesindaco Tanti ma teniamo a ricordare che il nostro sostegno alla Giunta non è venuto meno quando lo abbiamo ritenuto opportuno nell’interesse di Arezzo e degli aretini. Allo stesso tempo, tuttavia, non possiamo esimerci dal constatare che, nello specifico di questa complessa tematica, le azioni concrete tardano ad arrivare”.