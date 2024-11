Arezzo, 9 novembre 2024 – Simona Petrucci (commissario FDI Arezzo e provincia): "Presto nuove unità delle Forze dell'Ordine sul territorio"

A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo la più ferma condanna per il gravissimo episodio di furto verificatosi presso un’azienda orafa di Arezzo. I malviventi, agendo con metodi aggressivi, hanno anche bloccato la strada con auto e furgoni per garantirsi la fuga, mettendo così in pericolo l’incolumità della cittadinanza. È inaccettabile che episodi di questo genere colpiscano il cuore produttivo del territorio. Il distretto orafo aretino è una risorsa di inestimabile valore per l’Italia, rappresentando il più importante polo europeo e un fulcro vitale per l’economia e l'occupazione locale e nazionale.

Il nostro impegno come istituzioni è quello di proteggere le aziende che operano in questo settore e garantire la sicurezza delle persone che vivono e lavorano ad Arezzo e dintorni. Per questo, posso già anticipare che a dicembre sarà disposto un significativo rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine sul territorio. È un segnale importante che il governo intende dare a tutta la comunità e alle tante imprese del distretto, che meritano un ambiente sicuro per continuare a produrre eccellenza e mantenere alti i livelli occupazionali.

Il Ministero dell’Interno, con cui sono in costante contatto, ha sempre dimostrato grande attenzione e disponibilità a intervenire con efficacia in situazioni critiche come questa. Mi sto già attivando affinché il potenziamento delle unità sia adeguato e proporzionato alle necessità, così da garantire la sicurezza di aziende, lavoratori e cittadini. Nei prossimi giorni verranno definiti tutti i dettagli.

Siamo al fianco dei cittadini e degli imprenditori, e continueremo a impegnarci affinché simili episodi non debbano mai più ripetersi. Il distretto orafo di Arezzo, simbolo di eccellenza italiana, sarà protetto con ogni mezzo a nostra disposizione.

E' quanto dichiara la senatrice Simona Petrucci, Commissario di Fratelli d'Italia per Arezzo e Provincia