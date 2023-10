Verso le amministrative in Toscana, “+Europa c’è ed è pronta a fare la sua parte”

Firenze, 14 ottobre 2023 – “+Europa c’è, vuole esserci e ci sarà ed è disponibile a confrontarsi politicamente per la costruzione di una coalizione che sia vincente nelle prossime amministrative nei grandi e nei piccoli centri della Toscana in cui si andrà al voto. +Europa c’è ovviamente con il suo portato di obiettivi politici, di iniziative e di identità politica. Ma è necessario che un tavolo politico ci sia o altrimenti non si arriverà a costruire anche la fisionomia politica della coalizione. E quindi a mettere ogni forza politica nella condizione di portare il proprio contributo”.

Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo a Firenze all’evento “Verso la lista Stati Uniti d’Europa in Toscana” organizzato dal gruppo +Europa Toscana, che ha visto il saluto del presidente della Regione, Eugenio Giani e del Console onorario Israele Marco Carrai e in cui sono intervenuti tra gli altri, i deputati del Pd Simona Bonafè e Federico Gianassi, il parlamentare Europeo di Renew Europe, Nicola Danti, il coordinatore regionale di +Europa Toscana, Federico Eligi, il coordinatore di +Europa Firenze, Davide Bacarelli e Massimo Pieri, Presidente dell’Associazione Firenze al Centro, con cui +Europa ha raggiunto un accordo politico in vista della tornata amministrativa nel capoluogo.

“Con questo spirito di apertura e di collaborazione – ha aggiunto Magi – diamo alle altre forze politiche progressiste, riformatrici ed europeiste la nostra disponibilità a lavorare. Abbiamo avuto soprattutto nelle realtà metropolitane un riconoscimento alle scorse politiche di cui andiamo fieri ma che per noi è ancora troppo basso e stiamo lavorando per rafforzarci e a breve celebreremo il nostro congresso regionale in Toscana. Ma la sala di oggi mi dà l’idea - ha concluso Magi - che si sta facendo un buon lavoro”.