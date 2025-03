Pd: «Necessaria una soluzione definitiva per la scuola materna Acropoli»

Arezzo, 14 marzo 2025 – Alessandro Caneschi e Giovanni Donati: Necessaria una soluzione definitiva per la scuola materna Acropoli

Per l’ennesima volta il Sindaco Ghinelli ha chiuso la scuola materna Acropoli a seguito delle forti piogge previste e della vicinanza della scuola stessa al torrente Castro, trovandosi, tra l' altro, in una zona più bassa rispetto al corso d’acqua.

La chiusura della scuola è stata comunicata solo ieri a seguito dell'ordinanza del Sindaco.

Se comprendiamo che nell'immediato questa appare la soluzione più fattibile, ci chiediamo come è possibile che il Sindaco Ghinelli e la sua giunta, non abbiano mai pensato, se tale problematica persiste anche a seguito dei lavori di riduzione del rischio idraulico realizzati, di spostare la scuola materna Acropoli in altro luogo.

È accettabile che una scuola comunale resti in un'area soggetta a questi rischi?

È accettabile che le famiglie dei bambini che frequentano la scuola più volte all' anno sono costrette a trovare soluzioni organizzative familiari "di fortuna" e all' ultimo momento?

Noi pensiamo che deve essere trovata una soluzione definitiva per la collocazione della Scuola: nelle varie Commissioni Consiliari abbiamo fatto proposte che la maggioranza non ha tenuto in considerazione; nel prossimo Consiglio Comunale faremo sentire, di nuovo, la nostra voce.

Alessandro Caneschi e Giovanni Donati consiglieri comunali PD