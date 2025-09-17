Pd, incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica

Arezzo, 17 settembre 2025 – Mercoledì 17 settembre alle ore 21, presso l'Hotel Minerva di Arezzo, i circoli del Partito Democratico organizzano un incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica, per approfondire i progetti ei lavori in corso promossi dalla Regione Toscana sulla mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Arezzo.

Il tema è di grande attualità, alla luce dei recenti nubifragi che, nel mese di agosto, hanno provocato allagamenti a strade, sottopassi, attività commerciali e cantine. L'incontro sarà quindi l'occasione per informare i cittadini sugli interventi già avviati e sulle strategie future volte a prevenire e contenere i rischi derivanti da eventi meteo sempre più intensi.

All'iniziativa parteciperanno anche i candidati della Lista PD alle elezioni regionali, che porteranno il proprio contributo e la propria visione sulle politiche ambientali e territoriali.