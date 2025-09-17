Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi

Politica
Pd, incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica
17 set 2025
REDAZIONE POLITICA
  3. Pd, incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica

Pd, incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica

Mercoledì 17 settembre alle ore 21, presso l'Hotel Minerva di Arezzo

serena stefani

Arezzo, 17 settembre 2025 – Mercoledì 17 settembre alle ore 21, presso l'Hotel Minerva di Arezzo, i circoli del Partito Democratico organizzano un incontro pubblico con Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica, per approfondire i progetti ei lavori in corso promossi dalla Regione Toscana sulla mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Arezzo.

Il tema è di grande attualità, alla luce dei recenti nubifragi che, nel mese di agosto, hanno provocato allagamenti a strade, sottopassi, attività commerciali e cantine. L'incontro sarà quindi l'occasione per informare i cittadini sugli interventi già avviati e sulle strategie future volte a prevenire e contenere i rischi derivanti da eventi meteo sempre più intensi.

All'iniziativa parteciperanno anche i candidati della Lista PD alle elezioni regionali, che porteranno il proprio contributo e la propria visione sulle politiche ambientali e territoriali.

L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

