Arezzo, 21 dicembre 2024 – Panno del Casentino: Consiglio regionale approva atto presentato da Marco Casucci (Lega) “Eccellenza da preservare, Regione e Governo uniscano le forze” Chiedere al Ministero del Made in Italy di portare avanti misure volte a salvaguardare e sostenere la manifattura del Panno del Casentino, e allo stesso tempo mettere in campo azioni di sostegno per la salvaguardia dell’occupazione. Sono i due impegni contenuti in un ordine del giorno del consigliere regionale della Lega Marco Casucci collegato alla legge di bilancio e approvato dal Consiglio regionale dopo che lo stesso consigliere ha accolto alcuni emendamenti del gruppo PD. “L’approvazione del mio ordine del giorno è un segnale di attenzione doveroso a tutela non solo di un prodotto di eccellenza della manifattura tessile toscana, ma di un simbolo della moda italiana, un unicum con secoli di storia che porta il nome di uno dei territori della nostra provincia nel mondo”, afferma Casucci. “Una delle caratteristiche del Panno del Casentino è la resistenza alle intemperie. Resistenza che dobbiamo continuare a portare avanti a tutela delle aziende e dei lavoratori: nel corso degli ultimi anni prima, grazie all’interessamento dell’on. Tiziana Nisini, l’allora ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti poi l’attuale Governo hanno dato il loro sostegno alla salvaguardia del Panno, dal punto di vista imprenditoriale e occupazionale. Con questo atto impegniamo la Giunta regionale a mantenere alta l’attenzione incentivando il dialogo col governo”, conclude Casucci.