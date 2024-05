Arezzo, 29 maggio 2024 – «Nuovi disagi e vecchie mancanze sui voucher "tempo bello"», la dichiarazione dei consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno

“L’amministrazione Ghinelli non riesce a comprendere che per le giovani famiglie i servizi per l’infanzia sono indispensabili e che occorre destinare più attenzione e maggiori risorse per andare incontro alle necessità di bimbi e genitori. L’ennesima ‘lotteria a premi’ dei voucher estivi si è ripetuta oggi tra disagi e mancate risposte.

Un click day che prende il via in un orario poco consono rispetto alle esigenze lavorative, che premia chi ha la fortuna di avere le connessioni veloci piuttosto che coloro che avrebbero maggiore bisogno di accedere al servizio.

A questo si aggiunge che la procedura si è bloccata per l’ennesima volta ed è stata rinviato di tre ore a causa di problemi nel sito del Comune di Arezzo. L’estate, per tante famiglie aretine, parte subito in salita”.